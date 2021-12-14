В Україні повним ходом йде реформа містобудування, її фінальний акорд - законопроект 5655, - експерт

"Всі законопроекти, спрямовані на реформування будівельної галузі, проходять непростий шлях і на практиці наштовхуються на безліч перешкод та критики. Так відбувається і з законопроектом №5655, який має стати головним "акордом" містобудівної реформи. Документ передбачає, що державна реєстрація права на виконання підготовчих та будівельних робіт відбуватиметься виключно через електронну систему, а значить публічно, прозоро та автоматично. Цифровізація будівельних послуг суттєво знизить рівень корупційних ризиків за рахунок виключення людського фактора при отриманні дозвільної документації", - пише Козлов.

Він також нагадав, що після голосування у першому читанні - законопроект №5655 був суттєво доопрацьований, для роботи над ним залучалися сотні експертів, законопроект пройшов антикорупційну експертизу НАЗК. Незабаром буде голосування у другому читанні.

Водночас, деякі аспекти законопроекту №5655 викликали критику з боку Спілки архітекторів України, на їхню думку, архітекторів позбавили авторського права, передаючи його девелоперам.

"У законопроекті була норма, згідно з якою майнові права на проектно-кошторисну документацію, що виробляється за кошти державних, або місцевих бюджетів, належать громаді, або державі, а не архітектору... Тому перед другим читанням цю норму з тексту законопроекту виключено, враховано відповідні зміни. У підсумку законопроект не передбачає позбавлення архітекторів авторських прав", - зазначає Козлов.

15 грудня законопроект розглядатиметься на засіданні Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної ради.

"Враховуючи, що депутати цього комітету спочатку брали участь у розробці, погодженні, уточненні деталей самої реформи - сподіватимемося, що законопроект пройде комітет з усіма правками, експертними зауваженнями, а їх було зареєстровано понад 2,8 тис.", - резюмував експерт.