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Законопроект №14405 усиливает риски для местного самоуправления: позиция АГУ

21:47 18.08.2026 Вт
2 мин
В Ассоциации городов Украины выступили против упрощения процедуры устранения глав громад
aimg Сергей Новиков
Законопроект №14405 усиливает риски для местного самоуправления: позиция АГУ АГУ призвала изменить законопроект №14405 (фото: rada.gov.ua)
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Упрощение процедуры отстранения руководителей громад от исполнения полномочий, предлагаемое в законопроекте №14405, усиливает риски деятельности органов местного самоуправления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение Ассоциации городов Украины (АГУ) к Верховной Раде.

АГУ против упрощения устранения председателей громад

В Ассоциации сообщили, что в настоящее время 321 муниципалитет работает без законно избранного председателя.

В то же время в АГУ выступили против упрощения отстранения от исполнения полномочий сельского, поселкового, городского головы из-за снижения требований о решающем количестве голосов для депутатов всех советов базового уровня.

Речь идет о положениях проекта Закона "Об обеспечении полномочия местных советов в условиях военного положения" №14405.

Соответствующее обращение Ассоциация городов Украины направила в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Какое решение предлагают

Как отмечается, АГУ предлагает предоставить полномочия исполнительному комитету громады.

"Ассоциация городов Украины предложила для сохранения полномочия органов местного самоуправления предоставить полномочия исполнительному комитету и/или сельскому, поселковому, городскому голове, как это действовало в 2022 году", - говорится в обращении.

Ассоциация обратила внимание, что норма о досрочном прекращении полномочий сельского, поселкового, городского головы касается всех советов, а не только тех, которые сформированы по мажоритарной системе относительного большинства, о которых говорится в других статьях законопроекта.

Кроме этого, в АГУ подчеркнули, что законопроект №14405 создает ситуацию потери полномочия местных советов раньше, чем будут установлены результаты послевоенных выборов, что является недопустимым.

Как сообщалось, законопроект №14405 снижает требования к количеству голосов депутатов местных советов для досрочного отстранения или смены полномочий председателей громад базового уровня.

Напомним, ранее в АГУ заявляли об усилении давления на органы местного самоуправления. Как отметили в Ассоциации, глав местных громад отстраняют от исполнения обязанностей под надуманными предлогами, с нарушением законодательства.

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