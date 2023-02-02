По закону или в тюрьме. Арахамия подвел итоги масштабных обысков и "чисток"
В "Слуге народа" отчитались за проведенные по Украине массовые обыски, задержание и вручение подозрений, прошедших за прошедшие сутки. Там пообещали дальнейшие и подобные решения, если кто-то решит жить не по закону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы фракции "Слуга Народа" Давида Арахамии.
Проведены обыски
Как напомнил Арахамия, силовики уже провели ряд обысков, а именно
- руководства столичной налоговой,
- дома олигарха Игоря Коломойского по делам "Укрнафты",
- экс-главы МВД Арсена Авакова по закупке вертолетов,
- нардепа от запрещенной ОПЗЖ Вадима Столара по поводу информации об отмывании денег кума Путина Виктора Медведчука.
Объявлены подозрения
Как известно, также правоохранители объявили ряд подозрений, а именно:
- экс-президенту "Мотор Сечи" Вячеславу Богуслаеву по новому эпизоду по финансированию "ДНР",
- уволенному заместителю Министра обороны Вячеславу Шаповалову, который отвечал за закупки продовольствия для украинской армии,
- уволенному директору Департамента государственных закупок Минобороны Богдану Хмельницкому за некачественные бронежилеты на 100 млн грн,
- топ-менеджмента "Укртатнафты" за махинации на 40 млрд грн,
- министру энергетики в правительстве Гройсмана Игорю Насалику за ущерб государству на 1,5 млрд грн,
- бывшему заместителю министра культуры (2014-2019 гг.) и еще 6 участникам схемы по дерибану имущества "Национальной кинотеки Украины",
- менеджеру компании Константина Жеваго за сделки на 2 млрд грн (речь идет о топ-менеджере Полтавского горно-обогатительного комбината, который входит в состав группы компаний Ferrexpo и принадлежит украинскому беглому олигарху).
Задержано
Кроме того, силовики провели ряд задержаний, а именно:
- чиновника Одесской ОВА по подозрению во взяточничестве,
- шпиона из "Укроборонпрома", работавшего на российскую военную разведку,
- банду "Лешого", которая занималась рэкетом и похищала людей в Киеве (рекетиры, которые под видом "добробатов" выбивали деньги из предпринимателей. Их главарь имеет прозвище "Леший"),
- извращенцев из пьяных вечеринок за издевательство над девушками.
Уволен
- заместителя председателя Госпродпотребслужбы Андрея Лордкипанидзе,
- первого заместителя председателя Гослесагентства Юрия Сотника,
- и.о. пглавы Государственной таможенной службы Вячеслава Демченко, первого заместителя - Александра Щуцкого, еще одного заместителя председателя таможни Руслана Черкасского - отстранили.
- Александр Лиев из Минобороны сам написал заявление об увольнении.
"Президент предупреждал, что решения будут. Кто не понял - жить придется либо по закону, либо в тюрьме", - подытожил Арахамия.
Напомним, что 1 февраля в Украине стало днем массовых обысков у чиновников разного ранга украинских властей - от киевской налоговой до Министерства обороны. Также силовики посетили таких лиц как Коломойский и Аваков, а правительство решило уволить руководителей таможни и назначило новое.
Добавим, в итоге на вечер президент Владимир Зеленский пообещал, тех, кто "пачкается" на должностях и ослабляет Украину, будут увольнять и наказывать и поблагодарил правоохранителей за плодотворную работу 1 февраля.
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