По закону или в тюрьме. Арахамия подвел итоги масштабных обысков и "чисток"

В "Слуге народа" отчитались за проведенные по Украине массовые обыски, задержание и вручение подозрений, прошедших за прошедшие сутки. Там пообещали дальнейшие и подобные решения, если кто-то решит жить не по закону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы фракции "Слуга Народа" Давида Арахамии.

Проведены обыски

Как напомнил Арахамия, силовики уже провели ряд обысков, а именно

руководства столичной налоговой,

дома олигарха Игоря Коломойского по делам "Укрнафты",

экс-главы МВД Арсена Авакова по закупке вертолетов,

нардепа от запрещенной ОПЗЖ Вадима Столара по поводу информации об отмывании денег кума Путина Виктора Медведчука.

Объявлены подозрения

Как известно, также правоохранители объявили ряд подозрений, а именно:

экс-президенту "Мотор Сечи" Вячеславу Богуслаеву по новому эпизоду по финансированию "ДНР",

уволенному заместителю Министра обороны Вячеславу Шаповалову, который отвечал за закупки продовольствия для украинской армии,

уволенному директору Департамента государственных закупок Минобороны Богдану Хмельницкому за некачественные бронежилеты на 100 млн грн,

топ-менеджмента "Укртатнафты" за махинации на 40 млрд грн,

министру энергетики в правительстве Гройсмана Игорю Насалику за ущерб государству на 1,5 млрд грн,

бывшему заместителю министра культуры (2014-2019 гг.) и еще 6 участникам схемы по дерибану имущества "Национальной кинотеки Украины",

менеджеру компании Константина Жеваго за сделки на 2 млрд грн (речь идет о топ-менеджере Полтавского горно-обогатительного комбината, который входит в состав группы компаний Ferrexpo и принадлежит украинскому беглому олигарху).

Задержано

Кроме того, силовики провели ряд задержаний, а именно:

чиновника Одесской ОВА по подозрению во взяточничестве,

шпиона из "Укроборонпрома", работавшего на российскую военную разведку,

банду "Лешого", которая занималась рэкетом и похищала людей в Киеве (рекетиры, которые под видом "добробатов" выбивали деньги из предпринимателей. Их главарь имеет прозвище "Леший"),

извращенцев из пьяных вечеринок за издевательство над девушками.

Уволен

заместителя председателя Госпродпотребслужбы Андрея Лордкипанидзе,

первого заместителя председателя Гослесагентства Юрия Сотника,

и.о. пглавы Государственной таможенной службы Вячеслава Демченко, первого заместителя - Александра Щуцкого, еще одного заместителя председателя таможни Руслана Черкасского - отстранили.

Александр Лиев из Минобороны сам написал заявление об увольнении.

"Президент предупреждал, что решения будут. Кто не понял - жить придется либо по закону, либо в тюрьме", - подытожил Арахамия.

Напомним, что 1 февраля в Украине стало днем массовых обысков у чиновников разного ранга украинских властей - от киевской налоговой до Министерства обороны. Также силовики посетили таких лиц как Коломойский и Аваков, а правительство решило уволить руководителей таможни и назначило новое.

Добавим, в итоге на вечер президент Владимир Зеленский пообещал, тех, кто "пачкается" на должностях и ослабляет Украину, будут увольнять и наказывать и поблагодарил правоохранителей за плодотворную работу 1 февраля.