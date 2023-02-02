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По закону или в тюрьме. Арахамия подвел итоги масштабных обысков и "чисток"

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Киев, Четверг 02 февраля 2023 11:55
По закону или в тюрьме. Арахамия подвел итоги масштабных обысков и "чисток" Фото: глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В "Слуге народа" отчитались за проведенные по Украине массовые обыски, задержание и вручение подозрений, прошедших за прошедшие сутки. Там пообещали дальнейшие и подобные решения, если кто-то решит жить не по закону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы фракции "Слуга Народа" Давида Арахамии.

Проведены обыски

Как напомнил Арахамия, силовики уже провели ряд обысков, а именно

  • руководства столичной налоговой,
  • дома олигарха Игоря Коломойского по делам "Укрнафты",
  • экс-главы МВД Арсена Авакова по закупке вертолетов,
  • нардепа от запрещенной ОПЗЖ Вадима Столара по поводу информации об отмывании денег кума Путина Виктора Медведчука.

Объявлены подозрения

Как известно, также правоохранители объявили ряд подозрений, а именно:

  • экс-президенту "Мотор Сечи" Вячеславу Богуслаеву по новому эпизоду по финансированию "ДНР",
  • уволенному заместителю Министра обороны Вячеславу Шаповалову, который отвечал за закупки продовольствия для украинской армии,
  • уволенному директору Департамента государственных закупок Минобороны Богдану Хмельницкому за некачественные бронежилеты на 100 млн грн,
  • топ-менеджмента "Укртатнафты" за махинации на 40 млрд грн,
  • министру энергетики в правительстве Гройсмана Игорю Насалику за ущерб государству на 1,5 млрд грн,
  • бывшему заместителю министра культуры (2014-2019 гг.) и еще 6 участникам схемы по дерибану имущества "Национальной кинотеки Украины",
  • менеджеру компании Константина Жеваго за сделки на 2 млрд грн (речь идет о топ-менеджере Полтавского горно-обогатительного комбината, который входит в состав группы компаний Ferrexpo и принадлежит украинскому беглому олигарху).

Задержано

Кроме того, силовики провели ряд задержаний, а именно:

  • чиновника Одесской ОВА по подозрению во взяточничестве,
  • шпиона из "Укроборонпрома", работавшего на российскую военную разведку,
  • банду "Лешого", которая занималась рэкетом и похищала людей в Киеве (рекетиры, которые под видом "добробатов" выбивали деньги из предпринимателей. Их главарь имеет прозвище "Леший"),
  • извращенцев из пьяных вечеринок за издевательство над девушками.

Уволен

  • заместителя председателя Госпродпотребслужбы Андрея Лордкипанидзе,
  • первого заместителя председателя Гослесагентства Юрия Сотника,
  • и.о. пглавы Государственной таможенной службы Вячеслава Демченко, первого заместителя - Александра Щуцкого, еще одного заместителя председателя таможни Руслана Черкасского - отстранили.
  • Александр Лиев из Минобороны сам написал заявление об увольнении.

"Президент предупреждал, что решения будут. Кто не понял - жить придется либо по закону, либо в тюрьме", - подытожил Арахамия.

Напомним, что 1 февраля в Украине стало днем массовых обысков у чиновников разного ранга украинских властей - от киевской налоговой до Министерства обороны. Также силовики посетили таких лиц как Коломойский и Аваков, а правительство решило уволить руководителей таможни и назначило новое.

Добавим, в итоге на вечер президент Владимир Зеленский пообещал, тех, кто "пачкается" на должностях и ослабляет Украину, будут увольнять и наказывать и поблагодарил правоохранителей за плодотворную работу 1 февраля.

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Служба безопасности Украины Давид Арахамия Слуга народа
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