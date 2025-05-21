Законы о народовластии и консультациях закладывают основу для инклюзивной демократии, - Шуляк

Однако их внедрение будет происходить через изменения в Конституции, через финансовую децентрализацию, лучшие образовательные избирательные практики и т. п.

Она подчеркнула, что сейчас все инициативы как комитета, так и парламента идут в ногу с европейскими ценностями и стандартами. Однако сейчас для этого есть три основных ориентира. Во-первых, речь идет о соблюдении принципов Европейской хартии местного самоуправления, которая закладывает базовые принципы государственной политики, декларирует важность местного самоуправления как ключевого демократического учреждения.

"Речь идет о продолжении всех европейских децентрализационных реформ, которые будут потом внедряться через изменение в Конституции, через финансовую децентрализацию, то есть приведение налогового и бюджетного законодательства в соответствие с лучшими международными практиками, через лучшие образовательные избирательные практики и тому подобное. Для нас в этом сверхважно иметь ориентир в виде европейских практик", - подчеркнула Шуляк.

Второй, по ее словам, ориентир - наращивание способности институтов. Шуляк отметила, что недавно было принято законодательство, касающееся службы в органах местного самоуправления - начата реализация новой модели службы в них. Это важно, считает она, чтобы иметь устойчивые кадры, от которых благосостояние и развитие громад будет зависеть непосредственно.

Третий не менее важный ориентир - максимальная инклюзивность, которая предусматривает участие граждан в принятии решений на всех уровнях. Два важных закона, которые приняты в этом направлении - законопроект №4295 о публичных консультациях, а также законопроект №7283 о народовластии в части локальных местных инструментов демократии.

"Первый закон начнет работать в Украине после окончания военного положения. Второй начинает работать уже сейчас и мы можем видеть первые результаты. Я уверена, что жители наших общин их будут видеть также", - подчеркнула Шуляк.

Сейчас, добавила она, задачей стоит обеспечение лучших практик для общин и граждан в части развития демократии, который должен продолжаться несмотря на войну. Не менее важно на государственном уровне сохранить надзор по принципу невмешательства без необходимости, а также обеспечить военно-поствоенную адаптивность, для того, чтобы реформы, которые начались, успешно продвигались.