Коли закінчиться пандемія коронавірусу. У ВОЗ не можуть відповісти: назвали причини

В світі стрімко зростає кількість нових випадків коронавірусу.

"Оскільки ця пандемія затягується, цілком можливо, що нові варіанти можуть стати повністю стійкими до поточних вакцин, що вимагатиме адаптації препаратів", - сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Він вважає, що діяльність світових політичних лідерів сприяли поширенню нових варіантів та виникненню мутацій. Це й може бути однією з причин, чому вірус продовжує мутувати й з'явився "Омікрон".

Утім, якщо з’явиться стійкий до вакцини штам вірусу, виробникам доведеться розробляти нові препарати. Це означає, що у світі виникне дефіцит вакцин.

Попри це, загальний прогноз доволі оптимістичний. Прогнозують, що гостра стадія пандемії може закінчитися вже у 2022 році.