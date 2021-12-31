RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Коли закінчиться пандемія коронавірусу. У ВОЗ не можуть відповісти: назвали причини

Автор: Анастасія Рокитна

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) не можуть спрогнозувати, коли завершиться пандемія коронавірусу. Все через те, що можуть з'явитися нові мутовані варіанти COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNBC.

В світі стрімко зростає кількість нових випадків коронавірусу.

"Оскільки ця пандемія затягується, цілком можливо, що нові варіанти можуть стати повністю стійкими до поточних вакцин, що вимагатиме адаптації препаратів", - сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Він вважає, що діяльність світових політичних лідерів сприяли поширенню нових варіантів та виникненню мутацій. Це й може бути однією з причин, чому вірус продовжує мутувати й з'явився "Омікрон".

Утім, якщо з’явиться стійкий до вакцини штам вірусу, виробникам доведеться розробляти нові препарати. Це означає, що у світі виникне дефіцит вакцин.

Попри це, загальний прогноз доволі оптимістичний. Прогнозують, що гостра стадія пандемії може закінчитися вже у 2022 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВООЗКоронавірус