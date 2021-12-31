UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Когда закончится пандемия коронавируса. В ВОЗ не могут ответить: назвали причины

Автор: Анастасия Рокитна

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не могут спрогнозировать, когда завершится пандемия коронавируса. Все из-за того, что могут появиться новые мутированные варианты COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNBC.

В мире стремительно растет количество новых случаев коронавируса.

"Поскольку эта пандемия затягивается, вполне возможно, что новые варианты могут стать полностью устойчивыми к текущим вакцинам, что потребует адаптации препаратов", - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он считает, что деятельность мировых политических лидеров способствовала распространению новых вариантов и возникновению мутаций. Это и может быть одной из причин, почему вирус продолжает мутировать и появился "Омикрон".

Однако, если появится устойчивый к вакцине штамм вируса, производителям придется разрабатывать новые препараты. Это означает, что в мире возникнет дефицит вакцин.

Несмотря на это, общий прогноз довольно оптимистичный. Прогнозируют, что острая стадия пандемии может закончиться уже в 2022 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВОЗКоронавирус