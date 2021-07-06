Через закон про зростання податків Україна втратить будівельну галузь, - експерт

"ПДВ ні в якому разі не можна вводити. Це думка не моя, я виступаю зараз не від себе, а від галузі, тому що ми багато перемовин в цьому плані провели. ПДВ ні в якому разі вводити не можна, тому що ми вб'ємо ринок. А найголовніше - підвищимо настільки вартість житла, що просто люди не в змозі будуть його купити", - заявив він.

За його словами, будівельна галузь вже платить ПДВ, тому спроба влади підвищити податки призведе лише до того, що ринок скоротиться, замість запланованого прибутку держбюждету отримає скорочення податків, а квартири подорожчають як мінімум на третину.

"11 млн. кв. м. в Україні - це приблизно 220 млрд грн оборот собівартості тільки будівництва. З них 36 млрд - це ПДВ. При цьому величезна частина реальної собівартості будівництва не "сидить" в офіційній собівартості цього квадратного метра. Адже ми будуємо та інші об'єкти інфраструктури - школи, садочки, торгові центри, які не є предметами бізнесу. Тому зростання вартості квадратного метра, за моїми розрахунками, буде на 35%", - пояснив він.

Крім того, спроба уряду підвищити податки призведе лише до того, що обсяги будівельного ринку скоротяться, адже інвестори перестануть знаходити його привабливим для ведення бізнесу.

"Обсяг будівельного ринку тому і існує, що люди бачать там можливість заробити. Чому ви вважаєте, що це якась погана тенденція? Я вважаю, що розвиток будівельної галузі - це і є основний шлях розвитку будь-якої держави і вихід з кризи. А ви хочете все це обкласти. в результаті ринок згорнеться рази в два, і з 200 млрд грн обороту ми отримаємо сто. Величезна кількість людей підуть з цього ринку, тому що вони не будуть бачити доцільності вкладення туди грошей, і галузь просто згорнеться", - спрогнозував Ніконов.