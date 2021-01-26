Закон Зеленського про "інвестиційних нянь": Рада розблокувала підписання

Верховна рада розблокувала підписання закону президента Володимира Зеленського про "інвестиційних нянь". Парламентарії відхилили відповідний проект постанови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Так, нардепи не підтримали проект постанови №№3760-П "Про скасування рішення Верховної ради України про прийняття в цілому як закону про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями (№ 3760 від 01.07.2020)". За постанову проголосували лише 123 депутати.

Нагадаємо, 17 грудня Рада прийняла в повторному другому читанні законопроект №3760 про "інвестиційних нянь". За документ проголосували 252 нардепи. Він гарантує підтримку українським та іноземним інвесторам, сума інвестицій яких перевищує 20 млн євро, і які створюють не менше 80 робочих місць із середньою зарплатою на 15% більше, ніж у регіоні, де така інвестиція буде здійснена.

Як писало РБК-Україна, 1 грудня Рада направила на повторне друге читання законопроект №3760 про "інвестиційних нянь". У другому читанні за нього проголосували тільки 40 парламентарів, а направлення на доопрацювання підтримали 245 нардепів.

Даний документ парламент прийняв за основу в кінці липня. На початку липня глава держави вніс цей закон у Раду.