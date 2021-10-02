Закон влади про олігархів вдарить по малому та середньому бізнесу, - Рудик

Формат, в якому влада внесла до Верховної зади законопроект про олігархів, по суті зламав парламентський регламент "через коліно". Це з самого початку був неконституційний, разюче грубий спосіб.
Про це заявила лідер партії "Голос" Кіра Рудик, повідомляє РБК-Україна.
Вона також звернула увагу, що в документі є три суперечливі одна одній норми.
"Так званий закон про олігархів проголосували в тому вигляді, в якому він був написаний. Правки фактично не розглядали. Спікер парламенту, після заяв усіх опозиційних фракцій, направив законопроект до Венеційської комісії. Тому що документ з самого початку був неконституційним і абсолютно беззмістовним. Зараз в тому вигляді, в якому він є, його направляють на підпис до президента. І тут круг замкнувся", - вважає Рудик.
Тепер, на її думку, влада має запитання, як виходити з ситуації, коли вона наче може чинити свавілля, але, з іншого боку, не може досягнути свого результату, не може мати законопроекту про олігархів в якомусь більш-менш нормальному вигляді.
Минулого тижня представники партії в парламенті поставили питання міністру фінансів, скільки грошей в уряді очікують в наступному році отримати до бюджету, якщо приймуть цей законопроект.
"Він сказав: "ніскільки, ми нічого не очікуємо". Чому? Бо вони планують збирати додаткові податки з малого та середнього бізнесу, з підприємців, а не з олігархів. З ними все залишиться так, як є сьогодні", - додає Рудик.
При цьому влада й сама все це розуміє, наголосила депутат.
"Монобільшість свідомо протягнула популістичну ініціативу. І зараз ми бачимо гучні підтвердження тому, що цей "закон про олігархів" абсолютно не має сенсу і жодного позитивного впливу на життя українців мати не буде", - резюмувала Кіра Рудик.
Нагадаємо, 23 вересня Верховна рада ухвалила законопроект про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії та попри критику міжнародних експертів.
Як писало РБК-Україна, Венеційська комісія рекомендувала Україні не поспішати з ухваленням цього закону, а дочекатися її висновків, які будуть готові до 15 грудня.
Після голосування виникла правова колізія: у фінальний текст законопроекту увійшло дві протилежні правки щодо органу влади, який має визначати олігархів.
Після голосування голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо зателефонував президенту України і запросив фінальний текст законопроекту для аналізу на предмет дотримання прав людини.