Закон влади про олігархів вдарить по малому та середньому бізнесу, - Рудик

Формат, в якому влада внесла до Верховної зади законопроект про олігархів , по суті зламав парламентський регламент "через коліно". Це з самого початку був неконституційний, разюче грубий спосіб.

Вона також звернула увагу, що в документі є три суперечливі одна одній норми.

"Так званий закон про олігархів проголосували в тому вигляді, в якому він був написаний. Правки фактично не розглядали. Спікер парламенту, після заяв усіх опозиційних фракцій, направив законопроект до Венеційської комісії. Тому що документ з самого початку був неконституційним і абсолютно беззмістовним. Зараз в тому вигляді, в якому він є, його направляють на підпис до президента. І тут круг замкнувся", - вважає Рудик.

Тепер, на її думку, влада має запитання, як виходити з ситуації, коли вона наче може чинити свавілля, але, з іншого боку, не може досягнути свого результату, не може мати законопроекту про олігархів в якомусь більш-менш нормальному вигляді.

Минулого тижня представники партії в парламенті поставили питання міністру фінансів, скільки грошей в уряді очікують в наступному році отримати до бюджету, якщо приймуть цей законопроект.

"Він сказав: "ніскільки, ми нічого не очікуємо". Чому? Бо вони планують збирати додаткові податки з малого та середнього бізнесу, з підприємців, а не з олігархів. З ними все залишиться так, як є сьогодні", - додає Рудик.

При цьому влада й сама все це розуміє, наголосила депутат.

"Монобільшість свідомо протягнула популістичну ініціативу. І зараз ми бачимо гучні підтвердження тому, що цей "закон про олігархів" абсолютно не має сенсу і жодного позитивного впливу на життя українців мати не буде", - резюмувала Кіра Рудик.