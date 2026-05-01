ua en ru
Пт, 01 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Закон о гражданском оружии. Клименко рассказал о результатах экспертных консультаций

14:00 01.05.2026 Пт
2 мин
Какие ключевые вещи должен урегулировать закон?
aimg Валерий Ульяненко
Закон о гражданском оружии. Клименко рассказал о результатах экспертных консультаций Фото: Игорь Клименко (facebook.com_zelenskyy.official)
В Министерстве внутренних дел состоялись экспертные консультации по законодательному урегулированию гражданского огнестрельного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МВД Игоря Клименко.

В них приняли участие народные депутаты, руководители МВД, Нацполиции, СБУ, ГБР, представители Офиса президента, общественных организаций, военного, ветеранского, адвокатского, медийного сообществ.

Клименко подчеркнул, что огнестрельное оружие в Украине легализовано, но приобрести его могут только те, кто соответствует определенным критериям. Он добавил, что правила его обращения требуют осовременивания и четкого урегулирования исключительно на уровне закона.

"Речь идет о ключевых вещах: право на самозащиту, классификация разрешенных видов оружия, четкие основания для применения гражданскими, а также механизмы изъятия в случаях угрожающего поведения или домашнего насилия", - подчеркнул он.

Глава МВД отметил, что отдельным блоком является подготовка - теоретическое и практическое обучение, экзамены. Это предусматривает и развитие соответствующей инфраструктуры с привлечением бизнеса.

"Оружие - это не только право. В первую очередь это - ответственность. И она должна быть подкреплена жесткими проверками. Фильтрами, через которые не смогут пройти люди с психическими нарушениями, зависимостями, уголовной историей (даже если дело не дошло до суда)", - подчеркнул Клименко.

Он отметил, что участники консультаций сошлись во мнении, что закон об обороте гражданского огнестрельного оружия в Украине необходим как для граждан, так и для правоохранителей.

Напомним, 19 апреля Игорь Клименко высказался за рассмотрение возможности предоставления гражданам права на вооруженную самозащиту, в частности с использованием короткоствольного огнестрельного оружия.

Кроме того, глава МВД также высказал позицию ведомства относительно короткоствольного оружия. Клименко очертил взгляды министерства на возможность расширения доступа граждан к этому виду вооружения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Министерство внутренних дел Украины Оружие в Украине
Новости
Аналитика
