Закон про тероборону врегулює застосування зброї ЗСУ без оголошення війни, - нардеп

Нардеп підкреслив, що у 2014 році в Україні була відсутня правова база, яка дозволяла в межах тодішнього АТО виконувати функції ЗСУ та іншими військовими формуваннями щодо застосовування зброї в умовах гібридної війни.

"Для того, щоб наші військові та добровольчі формування, які мають намір захистити державу, мали можливість це робити без побоювань негативних наслідків, і потрібне законодавче регулювання", - пояснив парламентар.

За словами Веніславського, функція тероборони - превентивна, стримування агресора. Загони тероборони будуть створювати на підконтрольних Україні територіях. Вони будуть забезпечувати функціонування держорганів влади, об’єктів критичної інфраструктури.

"Сили тероборони є в кожній області, але вони неповноцінно функціонують без відповідного правового підґрунтя. Після ухвалення цього законопроекту в кожному селі, територіальній громаді створюватимуться добровільні загони сил тероборони, якими керуватимуть кадрові військовослужбовці", - сказав парламентар.

Він зазначив, що членами таким загонів будуть українці, які в мирний час займаються абсолютно мирною діяльністю.

"Готуючись до захисту своєї Вітчизни в добровольчих загонах, вони отримають військову спеціальність та навички і вміння воювати. При цьому учасники загонів зможуть використовувати мисливську зброю, але тільки для захисту держави", - звернув увагу нардеп.

Представник президента у КСУ уточнив, що на тимчасово непідконтрольних Україні територіях - ЛНР ДНР, у Криму - діятиме не територіальна оборона, а сили опору.

"Це високопідготовлені групи людей, які займатимуться розвідувально- диверсійною діяльністю. Тобто, цей законопроєкт запроваджує комплекс дій з підготовки і ведення територіальної оборони та руху опору", - сказав він.

