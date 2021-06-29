Рада зробила крок до створення територіальної оборони в Україні

Верховна рада схвалила за основу законопроект №5557 президента Володимира Зеленського про національний спротив. Він передбачає створення в Україні територіальної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Крім того, встановлюється відповідальність за порушення законодавства та інших нормативно-правових актів з питань національного опору.

В проекті передбачений порядок формування та комплектування військових частин Сил територіальної оборони ЗСУ, добровольчих формувань територіальних громад і спротиву.

Документ визначає принципи фінансування та матеріального забезпечення нацспротиву та соціального захисту військовослужбовців та добровольців Сил територіальної оборони Збройних сил України та осіб, які виконують завдання спротиву.

У законі прописані завдання територіальної оборони, руху опору і особливості підготовки громадян України до національного опору.

Документ пропонує сформувати в Україні національний спротив і сприяти максимально широкому залученню українців до дій, спрямованих на забезпечення суверенітету та територіальної цілісності держави.

Нагадаємо, глава комітету з питань національної безпеки Олександр Завітневич зазначив, що у 2022 році на створення тероборони піде майже 2,5 млрд гривень. А в наступні два роки - ще по 718 млн гривень.

Завітневич назвав добровольців ТРО "організаційним ядром" для побудови нового виду військ.

Крім того, Зеленський також вніс у Раду закон, яким пропонує збільшити чисельність Збройних сил України.