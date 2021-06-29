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Рада зробила крок до створення територіальної оборони в Україні

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Україна, Вівторок 29 червня 2021 16:44
Рада зробила крок до створення територіальної оборони в Україні Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада схвалила за основу законопроект №5557 президента Володимира Зеленського про національний спротив. Він передбачає створення в Україні територіальної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За документ проголосували 318 нардепів.

Документ пропонує сформувати в Україні національний спротив і сприяти максимально широкому залученню українців до дій, спрямованих на забезпечення суверенітету та територіальної цілісності держави.

У законі прописані завдання територіальної оборони, руху опору і особливості підготовки громадян України до національного опору.

Документ визначає принципи фінансування та матеріального забезпечення нацспротиву та соціального захисту військовослужбовців та добровольців Сил територіальної оборони Збройних сил України та осіб, які виконують завдання спротиву.

В проекті передбачений порядок формування та комплектування військових частин Сил територіальної оборони ЗСУ, добровольчих формувань територіальних громад і спротиву.

Визначено і повноваження сил безпеки й сил оборони, державних органів, органів місцевого самоврядування з питань національного спротиву.

Крім того, встановлюється відповідальність за порушення законодавства та інших нормативно-правових актів з питань національного опору.

Нагадаємо, глава комітету з питань національної безпеки Олександр Завітневич зазначив, що у 2022 році на створення тероборони піде майже 2,5 млрд гривень. А в наступні два роки - ще по 718 млн гривень.

Завітневич назвав добровольців ТРО "організаційним ядром" для побудови нового виду військ.

Крім того, Зеленський також вніс у Раду закон, яким пропонує збільшити чисельність Збройних сил України.

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