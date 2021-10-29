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Закон про столицю створить двовладдя і призведе до кризи місцевого самоврядування, - експерт

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Київ, П'ятниця 29 жовтня 2021 15:34
Закон про столицю створить двовладдя і призведе до кризи місцевого самоврядування, - експерт Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Закон про столицю від "Слуги народу" провалився під час обговорення з громадськістю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву депутата VIII скликання Геннадія Кривошеї.

"Відразу скажу, що законопроект про столицю почав провалюватися на перших хвилинах обговорення з громадськістю та експертами. Так чи інакше залишається цілий ряд проблемних питань, які потребують вирішення. І на які сьогодні поки не має чітких відповідей. Чому в законопроєкті не передбачено повернення в бюджету громади 60% податку на доходи фізичних осіб для розвитку Києва? (сьогодні Київ отримує 40%). Це досить важливе питання, адже це мільярди за які можна було б розвивати місто, розбудовувати інфраструктуру і т.п", - написав Кривошея.

Він зазначив, що представники влади провели зустріч вже після того, як законопроєкт був погоджений комітетом до другого читання, тому навряд чи це було реальне обговорення.

Кривошея наголосив на тому, що закон у нинішній редакції призведе до того, що місто може отримати двовладдя, а це може призвести до кризи місцевого самоврядування.

"Проектом закону запроваджується перехідний період 6 місяців за який з‘явиться "префект" - новий голова КМДА. Однак голови РДА залишаються при своїх повноваженнях, до моменту створення районних виконкомів. Законопроектом не визначено чіткі строки, коли мають бути проведені перші (чи чергові) вибори до районних рад, а отже і не зрозуміло коли з’являться виконкоми цих рад. Отже, райдержадміністрації будуть собі працювати під контролем префекта і надалі ділити місцеві бюджети? Це лише дає підстави «завалити» процес проведення децентралізації місцевої влади в Києві і як мені здається взагалі "похоронити" ідею з відновленням районних рад. Такого звичайно допустити не можна", - підсумував політик.

Він закликав владу відкинути політичні амбіції заради інтересів киян і не ухвалювати закон.

Як повідомлялось, питання ухвалення закону про столицю, який відновить роль місцевого самоврядування у Києві, актуальне вже понад 7 років. Це є важливим для втілення в життя реформи децентралізації.

Нагадаємо, у 2019 році Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроект №2143-3 "Про місто Київ - столицю України".

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