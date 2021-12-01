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Закон про столицю має бути доопрацьований, - спецпредставник уряду Німеччини

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Київ, Середа 01 грудня 2021 12:00
Закон про столицю має бути доопрацьований, - спецпредставник уряду Німеччини Фото: Георг Мільбрадт та Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Поспішне ухвалення закону про столицю створює підґрунтя для двовладдя в Києві, а згодом може торкнутися кожного міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву на зустрічі мера Києва та голови Асоціації міст України Віталія Кличка зі спеціальним посланником уряду Німеччини з питань децентралізації в Україні Георгом Мільбрадтом.

"Заборона обіймати посаду, яка не ґрунтується на жодних підставах, порушує принцип рівності прав громадян, встановлений Конституцією України. Конституційний суд встановив, що КМДА має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою. Отже, всі намагання розділити ці "посади та повноваження" суперечать Конституції України. Розділення посад міського голови та голови КМДА створює підґрунтя для двовладдя в Києві", - заявив Кличко.

Він наголосив, що автори законопроєкту намагаються створити принципово нове законодавство для міста Києва. А Україна є унітарною державою, де законодавство має бути єдиним на всій території країни. Поспішне ухвалення закону про столицю обмежить повноваження місцевого самоврядування та демократичні права киян. Зокрема, право обирати владу у своєму місті, зазначив Віталій Кличко.

Спеціальний посланник уряду Федеративної Республіки Німеччини з питань децентралізації в Україні Георг Мільбрадт зазначив, що ретельно вивчав законопроект і визначив у ньому багато недопрацювань.

"У законі є низка моментів, які невраховані і повинні бути доопрацьовані. Закон про столицю - це сьогодні не тільки питання мера Києва Кличка. Бо в разі ухвалення законопроекту в такому вигляді та ухвалення змін до Конституції, що стосуються місцевого самоврядування, подібна ситуація може скластися в інших містах і торкнутися очільника кожного українського міста", - підкреслив Георг Мільбрадт.

Як повідомлялося, раніше партія "Голос" виступила проти закону про столицю, який хоче ухвалити "Слуга народу".

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