Закон про статус зниклих безвісти набув чинності

Документ був опублікований у виданні "Голос України" 1 серпня

Закон "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти" у четвер, 2 серпня, набув чинності. Документ був опублікований у виданні "Голос України" 1 серпня.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Зокрема, документ визначає правовий статус осіб, зниклих безвісти. Очікується, що він забезпечить регулювання відносин, пов’язаних із встановленням та обліком, розшуком і соціальним захистом таких осіб та їх родичів.

У законі визначені основні повноваження та завдання Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, що є постійно діючим дорадчо-консультативним органом при Кабінеті міністрів, а саме порядок її утворення, перелік органів, представники яких включаються до Комісії.

Відповідно до документу, створюється Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти - електронна база даних, що міститиме відомості про осіб, зниклих безвісти, інформацію про невпізнані останки, а також про наявність чи відсутність рішення суду про визнання розшукуваних осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими. У законі визначається структура реєстру, порядок внесення відомостей та надання інформації з нього тощо.

Очікується, що реалізація закону дозволить забезпечити належний правовий захист таких осіб та їхніх родичів, а також врегулювати питання їх розшуку у відповідності до стандартів міжнародного гуманітарного права, міжнародного права прав людини та рекомендацій Ради Європи.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, президент Петро Порошенко підписав закон про правовий статус осіб, зниклих безвісти.

12 липня народні депутати схвалили в другому читанні законопроект №5435 про правовий статус осіб, зниклих безвісти, його підтримали 238 депутатів ВР.