Порошенко підписав закон про правовий статус зниклих безвісти

Порошенко підписав відповідний закон

Президент України Петро Порошенко підписав закон про правовий статус осіб, зниклих безвісти. Про це сказано у повідомленні прес-служби голови держави.

Зокрема, документ визначає правовий статус осіб, зниклих безвісти. Очікується, що він забезпечить регулювання відносин, пов’язаних із встановленням та обліком, розшуком і соціальним захистом таких осіб та їх родичів.

Документ спрямований на імплементацію міжнародних договорів із міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини щодо захисту осіб, зниклих безвісти, та їхніх родичів, учасницею яких є Україна.

У законі визначені основні повноваження та завдання Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, що є постійно діючим дорадчо-консультативним органом при Кабінеті міністрів, а саме порядок її утворення, перелік органів, представники яких включаються до Комісії.

Відповідно до документу, створюється Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти - електронна база даних, що міститиме відомості про осіб, зниклих безвісти, інформацію про невпізнані останки, а також про наявність чи відсутність рішення суду про визнання розшукуваних осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими. У законі визначається структуру реєстру, порядок внесення відомостей та надання інформації з нього тощо.

Очікується, що реалізація закону дозволить забезпечити належний правовий захист таких осіб та їхніх родичів, а також врегулювати питання їх розшуку у відповідності до стандартів міжнародного гуманітарного права, міжнародного права прав людини та рекомендацій Ради Європи.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, 12 липня народні депутати схвалили в другому читанні законопроект №5435 про правовий статус осіб, зниклих безвісти, його підтримали 238 депутатів ВР.