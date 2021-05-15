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Закон про зниження штрафів за нерозмитнені "євробляхи" набрав чинності, але ще не діє

Автор: Юлія Струк

В Україні сьогодні набув чинності закон про істотне зниження штрафів за нерозмитнені "євробляхи". Однак у дію його введуть через місяць з дня вступу в силу - 15 червня.

Документ вчора був опублікований у виданні "Голос України".

Штраф за незаконне перебування авто в Україні знижується зі 170 тисяч гривень до 8,5 тисячі гривень. Після сплати штрафу можна або вивезти авто за кордон або розмитнити його в Україні.

Закон встановлюється вимоги для таких авто. Транспортні засоби повинні бути особистого користування, що були у використанні і з року випуску яких пройшло понад 5 років. Вони повинні класифікуватися за товарними позиціями 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни) згідно з УКТ ЗЕД. Мова про авто, які за станом на 31 грудня 2020 року перебували в митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

Пільгове митне оформлення не поширюється на:

  • транспортні засоби, спеціально призначені для пересування по снігу,
  • спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на майданчики для гри в гольф та аналогічні транспортні засоби,
  • моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей.

Фізособі не потрібно буде двічі платити в державний бюджет штраф за нерозмитнену машину в разі, коли така сплата вже відбулася при вивезенні цього транспортного засобу з території України (наприклад, з метою зняття його з обліку в іншій країні).

До 270 днів збільшується термін дії спрощення розмитнення автомобілів для учасників бойових дій. Але за умови документального підтвердження їх перебування понад 90 днів з 15 травня безпосередньо на території проведення операції Об'єднаних сил.

Нагадаємо, в середині квітня у ході позачергового засідання Верховна рада прийняла цей закон у другому читанні. За основу цей документ Рада підтримала в кінці лютого.

Також парламент змінив і формулу розмитнення авто на єврономерах.

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