Закон о присвоении частного имущества подорвет доверие к Украине со стороны инвесторов, – ICC Ukraine

Проект 3акона о внесении изменений в некоторые законы Украины о механизме защиты права собственности третьих лиц (№11195 от 22.04.2024) предпринимает попытку узаконения механизма присвоения государством права собственности. Это не только станет проявлением полного неуважения к институту права собственности, но и полностью подорвет доверие правительств западных стран и нанесет непоправимый ущерб инвестиционному климату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на открытое письмо Украинского национального Комитета Международной Торговой Палаты (lCC Ukraine) к председателям депутатских фракций и групп.

В Комитете напомнили, что указанным законопроектом предлагается установить специальный механизм взыскания в доход государства 100% пакета акций (долей) или других ценных бумаг, прямо или непосредственно принадлежащих юридическому лицу, в структуре собственности которого есть лицо, к которому применены санкции. .

В то же время предусматривается, что для неподсанкционных лиц, являющихся владельцами акций в таком юридическом лице, будет применена специальная процедура, а именно - открытие платежей условного хранения (эскроу) в ценных бумагах и/или счетов условного хранения. счета прав на ценные бумаги и/или долей в количестве, соответствующем определенному размеру участия в пакете, взимаемом в доход государства. В дальнейшем предполагается возможность оформления прав на такие доли (акции) лицами, в отношении которых санкции не применены путем осуществления перевода прав на ценные бумаги, говорят в lCC Ukraine.

"Этим законопроектом предпринимается попытка узаконения механизма присвоения государством права собственности на акции, принадлежащие неподсанкционным лицам, с последующим непрозрачным механизмом восстановления таких прав. Кроме того, на время сомнительного и непрозрачного восстановления прав на его лицу и управления ею", - подчеркнули в Комитете.

Таким образом, указанный законопроект может установить завуалированное присвоение соответствующих активов государством, изменения структуры собственности юридических лиц и лишение права собственности и управления юридическим лицом теми учредителями, к которым даже не применялись санкции.

"Принятие законопроекта в первом чтении и его дальнейшее рассмотрение не только станет проявлением полного неуважения к институту права собственности, но и полностью подорвет доверие правительств западных стран и нанесет непоправимый ущерб инвестиционному климату. в, и еще больше снизят деловую активность как на период войны, так и во время восстановления и возобновления. Рады", - призвали в lCC Ukraine.