Закон про перехід релігійних громад набув чинності

В Україні врегулювали перехід релігійних громад до ПЦУ

Сегодня, 31 января 2019 года, вступил в силу закон, который регулирует смену подчиненности религиозных общин, в частности, переход в Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на сайте Верховной рады.

Документ определяет механизмы, которые устанавливают способы смены приходами подчиненности религиозным центрам в Украине и за ее пределами. Закон предусматривает, что решение о переходе общины, а также об изменениях в ее уставе принимается на общем собрании. При этом решение должны поддержать не менее двух третей состава прихода.

Кроме того, закон определяет перечень документов, которые необходимо подать для регистрации устава (положения) религиозной общины.

Напомним, ранее предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что юридическое оформление церкви завершится в ближайшее время.

Отметим, возведение на престол (интронизация) Епифания пройдет в воскресенье, 3 февраля 2019 года. Ранее также на сайте Вселенского патриархата обновили диптих поместных православных церквей. В обновленном перечне появилась Православная церковь Украины.