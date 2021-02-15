Закон про зброю можуть знову винести на голосування, якщо його не підтримає Рада

Голова правоохоронного комітету Верховної ради Денис Монастирський не виключає, що у разі провалу голосування у першому читанні за закон про обіг зброї його ще раз винесуть на розгляд. "Слуга народу" вирішила провести вільне голосування, бо думки нардепів щодо документу розділилися.

Про це Монастирський сказав на брифінгу перед засіданням фракції "Слуга народу".

За словами нардепа, головна проблема законопроекту - це частина про легалізацію короткоствольної зброї.

"Нам однозначно потрібен закон про зброю. І ми маємо в Раді визначитися, яка з концепцій буде підтримана. А концепцій дві - чи ми в принципі займаємося легалізацією "короткостволів", чи ми їх не підтримуємо. Іншого варіанта немає", - наголосив він.

Монастирський зазначив, що як голова профільного комітету, він запропонував у разі провалу голосування знову винести документ на перше читання, але вирішивши питання з легалізацією "короткостволів". Голосування за документ має відбутися в четвер.

"Якщо він буде підтриманий, більшість депутатів висловилися за те, щоб питання короткоствольної зброї було прибрано з законопроекту. І друге - якщо він не буде підтриманий, то моє прохання, як голови комітету було, що ми направимо його на повторне перше читання, щоб ми невідкладно забрали звідти питання короткоствольної зброї", - сказав нардеп.

Він додав, що в документі можуть передбачити, що питання легалізації короткоствольної зброї буде розглянуто пізніше.

"Ми винесемо, що питання короткоствольної зброї буде врегульовано колись. Це не закон про "короткоствол", його там 2-3%. Питання "короткостволу" притягло на себе всю увагу. І тоді ми подаємо. І тоді ми поставимо його на повторне голосування", - пояснив Монастирський.