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Закон про множинне громадянство. Стефанчук пояснив, хто зможет отримати паспорт

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Київ, Понеділок 13 грудня 2021 11:49
Закон про множинне громадянство. Стефанчук пояснив, хто зможет отримати паспорт Фото: спікер Ради Руслан Стефанчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент вніс до Ради пакет законопроектів про множинне громадянство. Спікер Ради Руслан Стефанчук повідомив, що множинне громадянство не може стосуватися громадян країни, яка визнана агресором.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його слова в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Його зможуть отримати громадяни інших країн, але за умови, що Кабінет міністрів включить їх до переліку країн, із якими може бути подвійне громадянство.

"Що ми отримаємо? Потужний дипломатичний інструмент, який дає можливість Україні обговорювати з певними країнами запровадження безвізу або відкриття зони вільної торгівлі", - вважає Стефанчук.

Тобто ухвалення цього закону дасть державі можливість відстоювати свій інтерес, у тому числі на міжнародній арені, запрошуючи українців в усьому світі не просто "співати тужливих пісень", а ставати активними учасниками тих процесів, які відбуваються у державі, додав спікер Ради.

"Як це буде реалізовано? По-перше, вони не втрачатимуть громадянства іншої країни, але щодо політичних питань матимуть визначитись і подати декларацію, в якій вказати, що користуються, наприклад, виборчими правами громадянина України, або ж - що користуватимуться лише економічними правами, зберігаючи при цьому право голосу, наприклад, у США", - зазначив він.

Цей механізм поки лишається питанням для дискусій, але важливо, що вона вже розпочалася в Україні, вважає Стефанчук.

Раніше голова фракції "Слуга народу" заявив, що закон про подвійне громадянство не дозволить голосувати в двох країнах.

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Україна Руслан Стефанчук
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