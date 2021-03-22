Закон про місцевий референдум винесли на громадське обговорення

На сайті Верховної ради з'явився текст законопроекту про місцевий референдум. Його винесли на громадське обговорення.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Перший заступник глави ВР Руслан Стефанчук закликав долучатися до обговорення та надсилати пропозиції й зауваження на адресу: localreferendum@gmail.com до 11 квітня 2021 року включно.

"Місцевий референдум - це правовий механізм розв’язання спірних питань, конфліктних ситуацій на рівні територіальних громад... Завдяки місцевим референдумам конфліктні питання можуть вирішуватися громадою в інший, конструктивний спосіб", - зазначив перший віце-спікер.

Він звернув увагу, що рішення місцевого референдуму, підтримане більшістю виборцями (50%+1 голос), які візьмуть участь у голосуванні, буде обов’язковим для органів місцевого самоврядування.

Планується провести локальні обговорення закону на місцях.

"Північ, південь, захід і схід. Аналізуючи текст законопроекту з представниками сільських, селищних, міських рад, територіальних громад, небайдужих громадян ми зможемо удосконалити напрацьоване та надати народу дієвий механізм безпосереднього впливу на місцеву владу", - підкреслив Стефанчук.

Новина доповнюється