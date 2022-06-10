Закон про медичний канабіс внесли до Ради: для яких пацієнтів його легалізують

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекту на сайті парламенту.

Передбачається, що закон врегулює обіг канабісу в медичних, промислових цілях, науковій і науково-технічній діяльності. Це дозволить розширити доступ пацієнтів до лікування онкологічних захворювань і посттравматичних стресових розладів (ПТСР) , отриманих в результаті війни.

Станом на вечір 10 червня текст документа ще не опубліковано. Ініціатор законопроекту - Кабінет міністрів.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що в Україні розуміють, скільки пацієнтів потребує медикаментозного лікування препаратами на основі канабісу. Речовина каннабідіол, яке використовується в таких препаратах, не представляє інтерес для рекреаційного вживання.

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