Закон про матеріальну відповідальність військових передали на підпис президенту

Законопроект №1225 "Про матеріальну відповідальність військовослужбовців і деяких інших осіб" переданий на підпис главі держави Володимиру Зеленському. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Законопроект раніше підписав глава парламенту Дмитро Разумков.

Закон, зокрема, визначає підстави та умови притягнення до матеріальної відповідальності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, винних у нанесенні прямої дійсної шкоди шляхом знищення, пошкодження, створення нестачі, розкрадання або незаконного використання військового і іншого майна, погіршення або зниження його цінності, здійснення надлишкових виплат при виконанні обов'язків військової служби або службових обов'язків, а також порядок відшкодування такої шкоди.

Дія закону поширюється на військових при виконанні ними обов'язків військової служби, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів, а також осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів спеціального призначення, Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, сил цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, даний закон Рада схвалила в другому читанні 3 жовтня 276 голосами. А за основу ВР прийняла документ 20 вересня, за проект тоді проголосували 306 народних депутатів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту прийняти закон про матеріальну відповідальність військовослужбовців у другому читанні.

Додамо також, на підпис главі держави передали законопроект №1227, яким вдосконалюються питання проходження військової служби, зокрема регулюється питання включення дезертирів у чисельність ЗСУ.