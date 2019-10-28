Закон Кабміну щодо грального бізнесу ставить під загрозу іноземні інвестиції, - експерт

Проект урядового закону "Про державне регулювання діяльності з організації і проведення азартних ігор" робить залучення іноземних гравців на ринку просто неможливим. Таку думку висловив експерт Українського аналітичного центру Борис Кушнірук.

Текст законопроекту вже опублікований на сайті Верховної ради.

Як зазначає експерт, легалізація грального бізнесу була однією з передвиборних обіцянок Володимира Зеленського. Ще на етапі передвиборної боротьби він заявляв про те, що Україна має намір залучити додаткові інвестиції завдяки розвитку ринку азартних ігор в країні.

"Зокрема, ще у серпні, у своєму виступі на українсько-турецькому бізнес-форумі в Стамбулі, Зеленський заявив, що запланована легалізація азартних ігор має сприяти розвитку туристичного кластеру регіону біля Чорного моря, і закликав турецький бізнес брати участь у цьому процесі. Але для того, щоб інвестор відчував підтримку та увагу з боку держави йому потрібні чіткі і зрозумілі правила гри. І, звичайно ж, розумні умови для входу на ринок. На жаль, проект урядового закону не дає відповіді на цілий ряд важливих питань, які виникнуть у будь-якого міжнародного інвестора. Більш того, підриває саму ідею залучення міжнародних інвестицій в Україну, яку обіцяв Зеленський", - зауважив Кушнірук.

Як повідомлялося, колишня держуповноважена Антимонопольного комітету України Агія Загребельская заявила про те, що якщо ринок азартних ігор буде легалізований неякісно і непрофесійно, це завдасть величезної шкоди суспільству.