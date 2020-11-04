Закон про декомунізацію іноді був сприйнятий надто прямолінійно, - мер Миколаєва

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич вважає, що питання перейменування вулиць завжди дуже складні. За його словами, закон про декомунізацію іноді був сприйнятий надто прямолінійно.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Олександр Сенкевич: Люди старшого віку вірять, що з приходом ОПЗЖ все знову складеться як у СРСР".

"На сході одні герої, якими ламали мізки 70 років, на заході більше героїзують інших людей, які також боролися за незалежність України", - заявив Сенкевич.

За його словами, у сферу освіти потрібно впроваджувати такі нитки, які будуть "зшивати Україну, а не давати можливість побутовим сепаратистам займатися цим на місцях".

"Закон про декомунізацію дійсно іноді був сприйнятий надто прямолінійно", - сказав мер Миколаєва.

Нагадаємо, 16 жовтня міська історико-топонімічна комісія підтримала звернення мера Одеси та прийняла рішення про повернення колишніх назв проспекту Маршала Жукова та вулиці 25-ї Чапаєвської Дивізії.