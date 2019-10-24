Закон про анбандлінг: комітет схвалив правки для переговорів з "Газпромом"

Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)

У ході засідання члени комітету обговорили ключові правки законопроекту №2239-1

У Комітеті Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг схвалили правки до другого читання законопроекту №2239-1 про анбандлінг, прийняття якого необхідне для переговорів з російським газовим монополістом "Газпромом". Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.

Так, голова комітету Андрій Герус повідомив, що у п’ятницю закінчується термін подачі правок до законопроекту про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу до другого читання.

"Він нагадав, що законопроект швидко було прийнято у сесійному залі, оскільки його прийняття напряму було пов’язано з переговорами НАК "Нафтогазу" з "Газпромом" стосовно транспортування газу та інших питань", - вказано у повідомленні.

Глава комітету підкреслив, що під час доповіді з трибуни просив нардепів підтримати законопроект у редакції автора з врахуванням кількох норм, а саме: правку, яка говорить про те, що газотранспортна система (ГТС) не може бути приватизованою, не може бути передана в оренду, не може бути передана в концесію і не може бути передана в управління третім особам.

Крім того, за словами Геруса, необхідно внести правку щодо того, що держава є власником 100% акцій відповідних компаній, які здійснюють контроль, управління цією газотранспортною системою (сьогодні це - Міністерство фінансів).

"Учасники засідання підтримали внесення таких правок до порівняльної таблиці законопроекту", - зазначається у повідомленні ВР.

Зазначається, що у ході засідання члени комітету обговорили й інші запропоновані правки, зокрема, й щодо того, що оператором газотранспортної системи, що перебуває у держвласності і не підлягає приватизації, може бути виключно суб’єкт господарювання, власником корпоративних прав якого є виключно держава чи суб’єкт господарювання, 100 відсотків корпоративних прав якого належать державі, або держава чи суб’єкт господарювання, 100 відсотків корпоративних прав якого належать державі, що володіє не менше 51 відсотком корпоративних прав такого оператора, спільно з юридичною особою (особами).

Нагадаємо, 18 жовтня Рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №2239-1 "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відділенням діяльності з транспортування природного газу", за нього проголосували 286 нардепів. Крім того, нардепи схвалили скорочену процедуру підготовки документа до другого читання.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр Олексій Гончарук підкреслив, що Рада повинна прийняти законопроект про анбандлінг до 1 листопада.

Додамо також, раніше у "Нафтогазі" попередили про наслідки зриву анбандлінгу, який повинен відбутися до початку 2020 року. У випадку, якщо Україна не виконає норми Третього енергопакету ЄС, Росія може використовувати це як привід і не підписати довгостроковий контракт на транзит газу в Європу.