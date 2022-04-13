Закон про 100% гарантію за банківськими вкладами набрав чинності: роз'яснення НБУ

Як працює система гарантування вкладів фізичних осіб

У разі ліквідації банку держава, від імені якої діє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, відшкодовує вкладникам кошти у межах гарантованої суми.

Фонд гарантування вкладів відшкодовує кошти фізичних осіб та ФОП у національній та іноземній валюті, залучені банками на умовах договору банківського (карткового) рахунку чи вклади (депозиту) разом із нарахованими відсотками.

Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривнях за курсом НБУ.

Як було в мирний час: гарантована сума відшкодування за банківськими вкладами становила 200 000 гривень. Винятки становили лише вклади в державному Ощадбанку. "Вклади фізичних осіб Державного ощадного банку України гарантуються державою", - зазначається в законі "Про банки та банківську діяльність". Тобто гарантується повернення 100% вкладів.

Як буде на час дії воєнного стану та трьох місяців після: новий закон запроваджує 100% гарантію за банківськими вкладами фізичних осіб та ФОП (разом із нарахованими відсотками, якщо це був депозит). Гарантія поширюватиметься на вкладників платоспроможних банків. Тобто дія закону на вкладників банків, які вже проходять стадію ліквідації, не розповсюджуватиметься.

Як буде у післявоєнний час: через три місяці після припинення чи скасування дії воєнного стану гарантована сума за вкладами становитиме 600 000 гривень.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про 100% гарантії держави на депозити населення в банках під час війни.