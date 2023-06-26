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Мятеж Пригожина демонстрирует трещины в военной силе России, - Боррель

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Переворот в России, который организовал лидер ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин на выходных, свидетельствует о трещинах в военной силе страны-агрессора, вызванных войной против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, которого цитирует Reuters.

"Политическая система (России - ред.) демонстрирует слабость, а военная мощь дает трещину", - сказал он журналистам в Люксембурге перед встречей министров иностранных дел ЕС.

Боррель заявил, что ему неприятно видеть, что такое ядерное государство как Россия может войти в фазу политической нестабильности. При этом он отметил, что в этот момент Евросоюз должен продолжать поддерживать Украину больше, чем когда-либо.

"Монстр, которого Путин создал вместе с "Вагнером", монстр его сейчас кусает, монстр действует против своего создателя", - добавил он.

Переворот в России

Недавно основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что войска армии РФ ударили по тылу его наемников и начал поход на Москву. 24 июня Пригожин заявил, что его войска пересекли госграницы РФ и заняли военные объекты в Ростове и Воронеже.

Колонны "Вагнера" не дошли до Москвы около 200 км. После чего в субботу вечером, после переговоров с Лукашенко, Пригожин неожиданно решил прекратить свой бунт и поход на Москву.

В ISW считают, что бунт в РФ показал слабость Кремля и может нанести существенный ущерб его усилиям в ее войне против Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также отмечал, что переворот показывает, насколько большую стратегическую ошибку Путин совершил в Украине.

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