Призывал сдаваться россиянам. СБУ объявила подозрение экс-главе сельсовета под Киевом

Как выяснили следователи, чиновник долгое время возглавлял местную ячейку запрещенной "Партии регионов". Он отличался своей прокремлевской позицией, которую неоднократно обнародовал среди односельчан.

Незадолго до 24 февраля 2022 года он тайно выехал в Россию через третьи страны. В начале вторжения РФ Киризлиев обзванивал своих подчиненных и призывал их не вступать в местные отряды теробороны и не оказывать сопротивление рашистам.

Бывший чиновник пытался сорвать проведение оборонительных мероприятий на территории общины для скорейшего продвижения российских войск в направлении Киева. Кроме этого он проводил агитацию среди местных в пользу поддержки агрессора и помогать оккупационным группировкам рф с провизией и расквартированием на территории населенного пункта.

Он также продолжил подрывную деятельность на собственной странице в Facebook, где оправдывал агрессивную политику Кремля и называл войну в Украине "внутренним гражданским конфликтом".

В СБУ подтвердили факты преступных действий чиновника. На основе доказательств Чабановский сельсовет досрочно прекратил полномочия Киризлиева как главы и уволил его с занимаемой должности.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом).

Приговоры за антигосударственную деятельность

Напомним, в Украине отправили в тюрьму еще троих боевиков, которые в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" воевали против ВСУ.

Также бывший полицейский из Мариуполя перешел на сторону окупантов и начал воевать против ВСУ. Его взяли в плен и отправили в тюрьму на 12 лет.

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