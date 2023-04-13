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Призывал захватить Одессу и Днепр. Прокуратура объявила подозрение коллаборанту из Крыма

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Крым, Четверг 13 апреля 2023 22:31
Призывал захватить Одессу и Днепр. Прокуратура объявила подозрение коллаборанту из Крыма Фото: Прокуратура объявила подозрение коллаборанту из Крыма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупационный заместитель главы "Государственного совета Республики Крым" призывал российскую армию захватывать Днепр и Одессу. Украинские правоохранители объявили ему о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"С начала полномасштабного вторжения РФ подозреваемый активно содействует оккупантам и принимает участие в различных политических мерах по поддержке вооруженной агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году оккупационный чиновник призывал к оккупации городов Одессы, Николаева и Днепра, а также заявлял о необходимости присоединения их к так называемому "Крымскому федеральному округу".

В прокуратуре сообщили, что после 2014 года подозреваемый занимал разные руководящие "должности" в незаконно созданных оккупационных органах власти, в частности, являлся помощником "члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ", а с 2019 года стал заместителем председателя "Государственного совета Республики Крым".

Правоохранители объявили ему о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Напомним, что два жителя Днепропетровской области оправдывали действия армии РФ в социальных сетях. Правоохранители обнаружили их и объявили подозрения.

Бывший судья из Крыма после 2014 года перешел на "службу" в РФ и занимался преследованием замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. В Украине экс-судью признали виновным в государственной измене и назначили наказание в виде 12 лет тюрьмы.

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