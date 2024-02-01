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Призывал к войне с Украиной. Актеру из "Бандитского Петербурга" сообщили о подозрении

Фото: Дмитрий Певцов (wikimedia.org)
Автор: Владимир Костырин

Депутат Государственной думы РФ от партии "Новые люди", актер Дмитрий Певцов заочно уведомлен о подозрении. Он публично призвал к войне против Украины и оккупации территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины (ОГП) и Службу безопасности Украины (СБУ).

Российскому политику и актеру инкриминируют публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти, посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также агрессивной войны (ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ст. 436 УК Украины), рассказали в прокуратуре

О подозрении ему объявлено при процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры, в доказательную базу собрала Служба безопасности.

По материалам следствия, Певцов неоднократно выступал в поддержку захватчиков во время массовых мер с участием российского диктатора Владимира Путина.

Он также часто выступал в эфирах российских пропагандистских медиа и призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины. А также рассказывал, как лично голосовал за признание "независимости" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, оправдывал преступные действия войск РФ.

Фигурант также входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства страны-агрессора.

"Поскольку злоумышленник находится на территории России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против нашего государства", - отметили в спецслужбе.

Справка. Дмитрий Певцов является народным артистом РФ. Среди работ в кино и сериалах с его участием наиболее известными считаются "Бандитский Петербург", "Графиня де Монсоро", "Турецкий гамбит". Он фигурант базы "Миротворец", занесенный в Перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины. Российскому актеру и политике запретили въезд на территорию Украины.

Напомним, перед тем СБУ сообщила о подозрении российскому актеру-пропагандисту Владимиру Машкову, оправдывающему вооруженную агрессию РФ против Украины.

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