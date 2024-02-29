Призывал к религиозной ненависти. Митрополиту УПЦ МП сообщено о подозрении

Руководителю Сумской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сообщили о подозрении из-за призыва к разжиганию межконфессиональной ненависти в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Что случилось

"По данным следствия, клирик оскорблял религиозные чувства верующих других конфессий во время своих проповедей и в видеозаписях на своих страницах в соцсетях. Тем самым его действия формировали предпосылки к межконфессиональной вражде в нашем государстве", - пишет пресс-служба.

Экспертиза подтвердила факты противоправных действий фигуранта.

Фото: митрополиту УПЦ МП сообщено о подозрении (t.me/SBUkr)

Что угрожает

На основании полученных доказательств клирику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины - нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений.

Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Клирику грозит до 5 лет тюрьмы.

Деятельность УПЦ Московского патриархата

В прошлом году Служба безопасности Украины провела ряд проверок епархий УПЦ МП. Десятки служителей Московского патриархата получили подозрение за разжигание вражды, отрицание войны и даже государственную измену.

Самым резонансным стало дело бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла.

По состоянию на октябрь 2023 года СБУ разоблачила более 60 клириков УПЦ МП, которые работали на РФ, продавали оружие и детскую порнографию.