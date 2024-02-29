Призывал к религиозной ненависти. Митрополиту УПЦ МП сообщено о подозрении
Руководителю Сумской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сообщили о подозрении из-за призыва к разжиганию межконфессиональной ненависти в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
Что случилось
"По данным следствия, клирик оскорблял религиозные чувства верующих других конфессий во время своих проповедей и в видеозаписях на своих страницах в соцсетях. Тем самым его действия формировали предпосылки к межконфессиональной вражде в нашем государстве", - пишет пресс-служба.
Экспертиза подтвердила факты противоправных действий фигуранта.
Фото: митрополиту УПЦ МП сообщено о подозрении (t.me/SBUkr)
Что угрожает
На основании полученных доказательств клирику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины - нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений.
Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.
Клирику грозит до 5 лет тюрьмы.
Деятельность УПЦ Московского патриархата
В прошлом году Служба безопасности Украины провела ряд проверок епархий УПЦ МП. Десятки служителей Московского патриархата получили подозрение за разжигание вражды, отрицание войны и даже государственную измену.
Самым резонансным стало дело бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла.
По состоянию на октябрь 2023 года СБУ разоблачила более 60 клириков УПЦ МП, которые работали на РФ, продавали оружие и детскую порнографию.
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