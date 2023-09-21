Призывал к массовым убийствам. Сообщено о подозрении главе "медиахолдинга "ДНР"

Сообщено о подозрении предателю и руководителю так называемого "медиахолдинга "ДНР" Романа Беседину, призвавшему к массовым убийствам украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Как пишет СБУ, предатель позиционирует себя как один из ключевых рупоров Кремля во временно оккупированном Донецке. В 2018 году он добровольно возглавил вражеский "медиахолдинг", который зарегистрирован в России, а также объединяет все печатные издания захваченной части Донецкой области.

Беседин входит в ближайшее окружение террориста Дениса Пушилина и лично способствовал его назначению в ряды прокремлевского органа пропаганды.

После начала полномасштабного вторжения России фигурант один из первых развернул широкую агиткампанию в поддержку "присоединения" временно оккупированного Донбасса в состав России. Для этого он приказал подчиненным пропагандистам активно освещать "паспортизацию" и делать фейковые публикации о псевдореферендуме 2022 года.

Фото: Роман Беседин (t.me/SBUkr)

"Кроме того, Беседин использовал подконтрольные издания для распространения призывов к участию в незаконных выборах РФ в сентябре этого года. На этих же ресурсах он агитировал за марионеточных "кандидатов" Кремля и "информировал" о сфальсифицированных итогах фейкового плебисцита", - добавляет СБУ.

Предателю сообщено о подозрении по семи статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:

ч. 3 ст. 109 - действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти;

ч. 2 ст. 110 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

ч. 1 ст. 111 - государственная измена;

ч. 1 и ч. 5 ст. 111-1 - коллаборационистская деятельность;

ч. 1 ст. 111-2 - пособничество государству-агрессору;

ч. 1 ст. 258-3 - участие в террористической группе или террористической организации;

ч. 3 ст. 436-2 - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения предателя к ответственности.