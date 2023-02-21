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Призвал помогать россиянам: оккупационному муфтию мусульман Крыма сообщили о подозрении

Фото: Эмирали Аблаев (facebook.com.MuftiyatKryma)
Автор: Елизавета Драбкина

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении главе созданного оккупантами "духовного управления мусульман Крыма и Севастополя" в оправдывании преступлений агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Судя по фото, которое опубликовало СБУ, речь идет о муфтии Эмирале Аблаеве.

Сообщается, что после начала полномасштабного вторжения муфтий публично поддержал вооруженную агрессию России и оправдывал военные преступления оккупантов.

Правоохранители установили, что в сентябре 2022 года муфтий активно призвал крымскотатарское население помогать оккупантам и присоединяться к их рядам.

По данным следствия, для распространения прокремлевской пропаганды Аблаев не раз выступал в эфирах центральных телеканалов РФ. Там он регулярно оправдывал оккупацию и преступную деятельность руководителей местной "администрации".

Коллаборант также "демонстративно" осуждает представителей крымскотатарского народа, котрые выступают против Кремля и воюютза Украину.

За свои "старания" в пользу Кремля муфтий был награжден медалью и орденом от так называемого "главы Крыма" Сергея Аксенова.

Фигуранту сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);
  • ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Злоумышленнику грозит наказание до 12 лет тюрьмы.

В настоящее время он находится в Крыму. Однако СБУ проводит комплексные мероприятия по привлечению его к ответственности.

Как сообщалось ранее, правоохранители разоблачили оккупационного министра здравоохранения Крыма, который обеспечивал россиян необходимым медицинским оборудованием, лекарственными средствами и специальным автотранспортом.

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Служба безопасности УкраиныКрим