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Призывал сопротивляться мобилизации. Бывшему журналисту грозит до восьми лет тюрьмы

Киев, Вторник 23 июля 2024 22:02
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Призывал сопротивляться мобилизации. Бывшему журналисту грозит до восьми лет тюрьмы Иллюстративное фото: в Украине задержали бывшего журналиста, который призывал сопротивляться мобилизации (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бывшему тележурналисту, который называет себя блогером, и трем его сообщникам сообщили о подозрении. Они призывали украинцев сопротивляться мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Как выяснили правоохранители, подозреваемые на своих страницах в соцсетях, а также в Telegram-канале и YouTube-канале распространяли информацию, которая направлена на препятствование деятельности ВСУ.

В частности, лингвистическая экспертиза обнаружила, что в публикациях на страницах бывшего журналиста содержатся призыв к мужчинам начать сопротивление, в том числе силовое, военным и правоохранителям во время мобилизации.

"Блогер и его сообщники всячески дискредитировали мобилизацию, работников ТЦК, полиции, а также мобилизованных мужчин. В настоящее время четырем лицам сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании мер пресечения", - отметили в прокуратуре.

Теперь мужчинам грозит до восьми лет тюрьмы.

Мобилизация в Украине

Напомним, мобилизацию в Украине объявили еще с начала полномасштабного вторжения россиян.

При этом сегодня, 23 июля, Рада решила продлить ее еще на 90 дней. Соответствующую инициативу внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский.

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