Призывал сопротивляться мобилизации. Бывшему журналисту грозит до восьми лет тюрьмы
Бывшему тележурналисту, который называет себя блогером, и трем его сообщникам сообщили о подозрении. Они призывали украинцев сопротивляться мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
Как выяснили правоохранители, подозреваемые на своих страницах в соцсетях, а также в Telegram-канале и YouTube-канале распространяли информацию, которая направлена на препятствование деятельности ВСУ.
В частности, лингвистическая экспертиза обнаружила, что в публикациях на страницах бывшего журналиста содержатся призыв к мужчинам начать сопротивление, в том числе силовое, военным и правоохранителям во время мобилизации.
"Блогер и его сообщники всячески дискредитировали мобилизацию, работников ТЦК, полиции, а также мобилизованных мужчин. В настоящее время четырем лицам сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании мер пресечения", - отметили в прокуратуре.
Теперь мужчинам грозит до восьми лет тюрьмы.
Мобилизация в Украине
Напомним, мобилизацию в Украине объявили еще с начала полномасштабного вторжения россиян.
При этом сегодня, 23 июля, Рада решила продлить ее еще на 90 дней. Соответствующую инициативу внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.