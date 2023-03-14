Призывали к захвату власти. СБУ разоблачила в Украине 8 прокремлевских агитаторов

"Служба безопасности нейтрализовала разветвленную сеть враждебных агитаторов. Злоумышленники оправдывали вооруженную агрессию России, призывали к захвату государственной власти и разжигали межконфессиональную ненависть", - пишет пресс-служба.

В Киеве была заблокирована информационно-подрывная деятельность жителя столицы. Под вымышленным именем предатель распространял материалы российских и белорусских пропагандистов.

В Закарпатской области разоблачили блогера, который также распространял фейки российской пропаганды по "церковной теме". Предатель "разгонял" вражеские нарративы используя материалы из прокремлевских интернет-ресурсов.

В Черкассах разоблачены две пособницы агрессора. Одна из них бывшая чиновница прокуратуры, другая - работница филиала одного из государственных банков. Предательницы оправдывали военные преступления врага и распространяли дезинформацию о подразделениях ВСУ.

В Винницкой области заблокировали подрывную деятельность четырех интернет-агитаторов, среди которых - бывшие учитель школы и медработник.

"В запрещенной соцсети "Одноклассники" они призывали к насильственному захвату государственной власти и изменению границ Украины. Во время обысков по местам пребывания фигурантов обнаружены мобильные телефоны и компьютеры, которые использовали для распространения деструктивного контента", - добавляет СБУ.

Фото: СБУ разоблачила в Украине 8 прокремлевских агитаторов (ssu.gov.ua)