Призывала захватить Украину. СБУ объявила подозрение Таисии Повалий

"Служба безопасности собрала доказательную базу на певицу и бывшую народную депутатку Таисию Повалий, которая оправдывает агрессивную войну России против Украины", - говорится в сообщении.

Накануне полномасштабного вторжения РФ она выехала в страну-агрессор, где получила российское гражданство и публично поддержала Кремль.

"Во время интервью московскому интернет-изданию коллаборантка восхваляла Путина и призвала к захвату всей территории Украины. Также она пыталась дискредитировать украинских защитников, участвовавших в боях за Киев", - добавили в СБУ.

Выступление в Луганске

В сентябре 2023 года Повалий выступила на концерте во временно оккупированном Луганске. Ее пригласил главарь луганских боевиков Леонид Пасечник.

"Тогда прямо со сцены она высказалась в поддержку российских захватчиков и героизировала их участие в войне против Украины", - уточнили в ведомстве.

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности Повалий в пользу страны-агрессора.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Таисии Повалий о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

⁠ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

⁠ст. 436 (публичные призывы к агрессивной войне);

⁠ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины).

Поскольку она находится на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению ее к ответственности за совершенные преступления.

Санкции против Повалий

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел 19 октября 2022 санкции против более 2500 человек. В список попали политические деятели РФ и Белоруссии, военные этих двух стран, а также иностранные наемники, военные Сирии, общественные люди, актеры, писатели, музыканты. В список попали Ани Лорак, Таисия Повалий, Регина Тодоренко, Анна Седокова и Снежана Егорова и другие.