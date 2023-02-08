Закончились "Лады"? На Донбассе женам погибших оккупантов выдали по шубе

Известно, что в "ДНР" в качестве "помощи" выдали 21 шубу. На видео жен погибших оккупантов выстроили в ряд, чтобы те поблагодари россиян за "подарки".

"Мы сегодня получили неожиданно такую помощь. Очень благодарны вам. Здесь собрались семьи погибших военнослужащих. Правда, благодарим очень от чистого сердца", - сказала одна из вдов.

При этом мужчина за кадром утверждает, что шубы поступили от "российского актива".

Стоит отметить, в июле прошлого года в России пропагандисты активно транслировали ролик о том, как отец погибшего оккупанта из Саратовской области потратил "гробовые" выплаты за сына на новую "Ладу".

Также напомним, что в российской Туве семьям мобилизованных в качестве гуманитарной помощи выдавали баранов.

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