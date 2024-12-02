"Закидывают нас "мясом": в ВСУ рассказали о потерях россиян в Торецке

По ее словам, россияне продолжают продвигаться в районе Торецка, однако несут большие потери.

"Мы посчитали, что за неделю только в Торецке враг ложит механизированный батальон - это более 500 человек. Зачастую они используют пехотные штурмы, поскольку в городской застройке технике трудно проехать и проще штурмовать пехотой. Ее у них много, поэтому они просто забрасывают нас "мясом", - рассказала Бобовникова.

Как отметила спикер, штурмы с помощью бронетехники оккупанты осуществляют вблизи поселка Нелиповка.

Кроме того, из-за погодных условий российские войска уменьшили использование авиабомб, в то же время удары авиацией продолжаются.

"Количество КАБов уменьшилось, однако раньше у нас было 30 КАБ в сутки, а сейчас мы наблюдаем до десяти КАБ. Она уменьшилась, но все, что больше нуля, это уже страшно и поэтому они все равно продолжают наносить авиационные удары, и это наносит большой вреда. Это, возможно, связано с погодой, поскольку на Донбассе - туман, облачность", - добавила Бобовникова.