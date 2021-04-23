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На замовлення спецслужб РФ: в Україні хакер хотів викрасти персональні дані співробітників СБУ

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні викрили хакера, який намагався викрасти персональні дані співробітників Служби безпеки України. Він діяв на замовлення спецслужб Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Хакером виявився житель Львівської області, який "полював" за даними співробітників СБУ через шкідливе програмне забезпечення. Він фінансувався російськими кураторами через заборонену платіжну систему "Яндекс. Гроші".

Зловмисник здійснював розсилку спам-повідомлень у месенджері WhatsАpp на особисті номери співробітників СБУ.

"Вони містили посилання на сайт, що хоститься з території РФ. Після переходу на сайт відбувалася автоматичне завантаження "папки з архівом". У ній відкривався нібито список співробітників СБУ, за вбивство яких бойовики терористичних організацій "Л/ДНР" пропонують грошову винагороду", - повідомили в СБУ.

За висновками експертів, архівний документ містив вірус, який надавав доступ до інформації на уражених пристроях. Зокрема, до ключів доступу до банківської системи, поштових сервісів і акаунтів соцмереж.

Під час проведення обшуків за місцем проживання хакера правоохоронці вилучили:

  • 5 GSM шлюзів на 78 онлайн-каналів;
  • комп'ютерне обладнання з шкідливим програмним забезпеченням;
  • мобільні пристрої та флеш-накопичувачі;
  • майже 4000 SIM-карт українських мобільних операторів.

Слідство триває.

Раніше РБК-Україна писало, що українців попередили про масштабну кібератаку, після якої у користувачів можуть вимагати гроші.

Також повідомлялося, що російські хакери підозрюються в крадіжці тисяч листів Держдепу США.

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Новини України Служба безпеки УкраїниРосійська Федераціяхакериперсональные данные
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