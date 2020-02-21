Замовники і організатори понесуть відповідальність щодо подій у Нових Санжарах, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що замовники і організатори протестів у Нових Санжарах понесуть відповідальність. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента.

За його словами, дехто свідомо та навмисно сіяв серед людей паніку та вони понесуть відповідальність за безпорядки.

"Я розумію, що у деяких мешканців виникли занепокоєння. Але ми знаємо, що дехто свідомо та невмисно сіяв серед людей паніку. А потім підбурював до цього дикунства. Замовники та організатори понесуть відповідальність. Я радий, що не лише правоохоронні органи, а й саме суспільство почало детально розбиратись у вчорашній ситуації. Усі фото та телекамери зафіксували обличчя багатьох людей, які організували масові безпорядки", - сказав Зеленський.

Як повідомляло РБК-Україна, Зеленський звернувся до українців через протести у Нових Санжарах проти поселення евакуйованих громадян з Китаю. Він зазначив, що розуміє стурбованість місцевих жителів по ситуації. Крім того, він додав, що українці повинні довіряти логічного мислення та здорового глузду.

Нагадаємо, 20 лютого в селищі Нові Санжари Полтавської області місцеві жителі протестували проти розміщення в медичному закладі евакуйованих з Уханя. Протестувальники влаштовували сутички з правоохоронцями і блокували дорогу до медичного центру.