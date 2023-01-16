Закарпатье 24/7. Как живет единственный регион Украины, где нет комендантского часа

С началом полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, в жизнь украинцев пришло немало изменений. Одно из них – введение комендантского часа. Но Закарпатью удалось избежать таких ограничений в условиях войны.

Как живет единственная "неограниченная" область Украины, влияет ли отсутствие комендантского часа на отношение закарпатцев к войне, почему с полномасштабным вторжением Ужгород стал одним из самых дорогих городов страны, как Закарпатье принимает переселенцев и грешат ли жители приграничного региона незаконным выездом за границу благодаря "венгерским корням" – в видеорепортаже РБК-Украина из Закарпатской области.

Золотая аренда

Еще с началом войны на Донбассе в 2014 году в самый маленький областной центр Украины, население которого составляет чуть более ста тысяч человек, начали переезжать украинцы из Донецкой и Луганской областей.

С 24 февраля 2022 года количество переселенцев в Ужгороде выросло в разы – вверх взлетели и цены на аренду жилья. Из-за отсутствия спроса до 2014 года и относительно маленькой площади города предложений с 1-комнатными квартирами в Ужгороде почти нет. Цена на них стартует в среднем от 500 долларов (около 20 тысяч гривен).

Пообщавшись с риэлторами, договариваемся о просмотре 3-х комнатной квартиры. За такое жилье на окраине города с косметическим ремонтом просят 700 долларов. На вопрос, почему так дорого и в валюте, отвечают, что владельцы предпочитают доллары и евро, а Ужгород всегда был дорогим городом. Война же вроде как лишь усилила тенденцию. В то же время, сами риэлторские компании также требуют оплату своих услуг в иностранной валюте, но некоторым арендодателям готовы идти на уступки.

Эксперт по недвижимости Виктория Берещак объясняет, что самая главная причина подорожания аренды в 2-4 раза – огромный спрос из-за желания украинцев на всякий случай быть ближе к границе.

"Ужгород изрядно набрал социального капитала, начиная с 24 февраля. Поднабрал людей с деньгами. То есть тех, кто раньше жил в центральной Украине, в частности, в Киеве. И таким образом владельцы почувствовали, что они могут с ограниченным предложением играть на повышение цен, как им вздумается. И несмотря на то, что во Львове, Тернополе, в Ивано-Франковске кое-где цены выровнялись, и, кстати, городские власти для этого делали немало, в Ужгороде этого практически не произошло", – отмечает Виктория.

Хочешь бесплатное убежище? Работай

По состоянию на ноябрь 2022 года в Закарпатье официально зарегистрировано более 150 тысяч внутренне перемещенных лиц. Многие из них выехали из своих населенных пунктов без копейки в кармане и не имеют возможности снимать дорогостоящее жилье и сразу найти работу. Поэтому в Ужгороде и области есть десятки благотворительных фондов и организаций, хабов и шелтеров для переселенцев.

Как отмечает директор ОО "Неемия" Татьяна Мачабели, с начала полномасштабной войны десятки тысяч внутренне перемещенных лиц из разных уголков Украины получили на Закарпатье не только бесплатные приюты, гуманитарку, но и работу. Область не только оказывала помощь, но и получила в ответ специалистов, которые успешно пополняют бюджет как отдельных громад Закарпатья, так и всей Украины.

Однако Татьяна предупреждает, что пограничный регион никогда не хвастался высокими заработками – закарпатцы преимущественно зарабатывают сезонно за границей и привыкли жить скромно. А высокие цены на жизнь и жилье – "вина" приезжих людей с большим капиталом.

"Цены формирует что? Рынок. И все зависит от актеров рынка. У нас был местный рынок до этого. А с войной произошло перемещение населения и можно сказать – рынка капитала сюда, в наш край. Мы знаем истории, что очень много у нас недвижимости было куплено именно теми людьми, которые приехали с большим капиталом. И они начали формировать определенные цены на рынке недвижимости. Я знаю, что наши местные жители, большинство, открывали свои дома бесплатно", – уверяет директор общественной организации "Неемия".

Фото: директор ОО "Неемия" Татьяна Мачабели

Закарпатье для бизнеса

В Украине зарегистрировано более одного миллиона предпринимателей. И сложно представить, сколько из них потеряли бизнес из-за войны. Для спасения предприятий во время вооруженных конфликтов распространенным становится процесс релокации – перемещение бизнеса в более безопасное место. Казалось бы, Ужгород мог бы стать для этого идеальным городом.

Но открыть офлайн-магазин или заведение в самом маленьком областном центре Украины не так уж просто, отмечает переселенец из Краматорска и владелец магазина автозапчастей Илья Гризодуб. Одна из причин очевидна – дорогостоящая аренда помещения. Вторая – отсутствие спроса, ведь закарпатцы с подозрением относятся к приезжим и с большим доверием покупают необходимые товары у местных и проверенных предпринимателей.

В то же время харьковчанка Мария Капинус, которая вместе с мужем открыла в Ужгороде кондитерский цех, уверяет, что этот город прекрасно подходит для открытия бизнеса – удобно перемещаться без пробок, легко найти партнеров, которые будут распространять ваш товар, проще стать узнаваемыми среди горожан и быстро выйти в прибыль. Хотя и Мария соглашается с мнением о неаргументированной высокой стоимости аренды и иногда пренебрежительном отношении местных.

Фото: харьковчанка Мария Капинус

"Арендодатель нам еще несколько раз повышал цены. Поэтому мы уже как-то договаривались, что, извините, но у нас есть определенный контракт и мы не можем, давайте как-то поладим, потому что это уже, извините, но нехорошая какая-то ситуация. Мы здесь стараемся всеми силами, а вы никак не идете навстречу", – рассказывает Мария.

Неограниченная жизнь в условиях войны

Когда в других областях в период войны с наступлением ночи улицы пустеют, а вывески заведений выключаются, в Ужгороде жизнь длится 24/7 без каких-либо ограничений. Жители всего Закарпатья могут свободно передвигаться по улицам в любое время, круглосуточно работают аптеки, супермаркеты, цветочные магазины, такси и заведения питания. Бары и рестораны открыты в среднем до трех часов ночи, там разрешается не только перекусить, но и выпить. Можно все, если в рамках закона.

Несмотря на отсутствие комендантского часа в Ужгороде, никаких танцев и громких вечеринок в ночных клубах. А в немногих барах публики не так уж и много. Закарпатцы не желают публичных ночных развлечений. Война чувствуется и здесь: воздушными тревогами, отключением света и отсутствием безмятежности в воздухе.

Неидеальное Закарпатье для идеальных закарпатцев

Пункт пропуска Вишне-Немецкое находится в пяти километрах от Ужгорода. В будний день, около 13:00 в очереди на выезд из Украины – более полусотни автомобилей. В очереди на пересечение границы – преимущественно местные мужчины. Кажется, отсутствие комендантского часа не уменьшает количество желающих уехать из страны.

В связи с военным положением и общей мобилизацией в Украине действует запрет на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Исключение: мужчины, снятые с военного учета, временно непригодные к военной службе, многодетные родители, родители-одиночки, мужчины с инвалидностью, сопровождающие лиц с инвалидностью, волонтеры и те, кто имеют рабочую необходимость и специальное разрешение.

Все ли закарпатцы, которые покидают Украину, имеют на это официальное разрешение? Вопрос риторический.

Два гражданства, две пенсии и свободное пересечение границы

В Закарпатье проживает более 150 тысяч венгров. И хотя официально об этом не говорят, многие из них имеют двойное гражданство, о чем без излишней скромности говорят сами закарпатцы. В Украине это запрещено законом, но, по словам местных, наличие двух паспортов позволяет этническим венграм в Украине получать не только украинские пенсии или социальные выплаты, но и значительно выше венгерские. А самое главное, что в условиях войны мужчины с венгерскими паспортами могут свободно уехать за границу и избежать мобилизации.

Как к этому относятся закарпатцы, у которых нет таких привилегий? С пониманием говорят, что в сложные времена все выживают, как могут.

"Они являются венграми и им не сложно было язык сдать, экзамен, получить паспорт. И тем более даже пенсию получать венгерскую. То есть имеют место материальные посулы определенные. И не такую пенсию как здесь у нас, а гораздо выше. Для простого человека как-то нет каких-то механизмов в правовом поле, чтобы оставить человека гражданства Украины, честно говоря. У них два гражданства, пользуются и тем, и тем", – объясняют РБК-Украина местные жители.

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Ужгород – прекрасный город с приветливыми людьми, которые в случае необходимости готовы протянуть руку помощи, с размеренной и неторопливой жизнью и вкусной кухней. Но в противоположность – иногда пренебрежительное отношение к переселенцам, заоблачные цены на аренду и желание поставить собственную выгоду выше закона и правил. Возможно, кому-то эти недостатки будут казаться несущественными, но когда Украина ведет войну с внешним врагом, внутри страны люди не имеют права делить друг друга на восток и запад, север и юг. Пока это будет происходить, украинское общество, кроме внешнего, будет иметь гораздо более опасного врага внутри. И ни один Himars или Patriot не сможет ему помешать.