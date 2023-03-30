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В Закарпатье задержали сожителей, которые насиловали 13-летнюю девочку

Фото: На Закарпатье задержаны сожители, которые насиловали 13-летнюю девочку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 30 марта, в Закарпатье задержали мать ребенка и ее сожителя, которые насиловали 13-летнюю девочку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

При процессуальном руководстве Тячевской окружной прокуратуры сожителям доложено о подозрении в изнасиловании малолетнего ребенка, хранении детской порнографии и совершении домашнего насилия. Кроме того, матери доложено о подозрении в совершении в отношении этого ребенка сексуального насилия.

По данным следствия, мужчина вместе с сожительницей совершали действия сексуального характера в отношении ее дочери, не достигшей 14 лет. Отдельные эпизоды мать ребенка снимала на видео и отправляла ему.

После получения информации о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней правоохранители оперативно обнаружили и задержали мать ребенка и его сожителя. В настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер. Однако прокуратура будет настаивать на безальтернативном содержании под стражей.

В случае доказательства вины обоим подозреваемым грозит лишением свободы сроком до пятнадцати лет.

Напомним, сегодня журналист и блогер Виталий Глагола сообщил, что родители годами изнасиловали дочь и снимали все на видео.

Ранее сообщалось, что Закарпатская областная прокуратура оспорила приговор суда об изнасиловании тремя парнями несовершеннолетней.

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