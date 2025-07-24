На Закарпатье разоблачили военного, помогавшего уклонистам: ему грозит 9 лет тюрьмы

Детали дела

Как пишет Офис генпрокурора, разоблачен чиновник правоохранительного органа специального назначения, который организовал незаконную переправку для уклонистов через государственную границу вне официальных пунктов пропуска. Стоимость "услуги" составляла 500 долларов с человека.

Фото: на Закарпатье разоблачили военного, помогавшего уклонистам (t.me/pgo_gov_ua)

"По данным следствия, военнослужащий подыскивал мужчин, желающих за деньги выехать из Украины во время войны, и обязывался предоставлять информацию о маршрутах обхода пограничных нарядов, расположение групп быстрого реагирования, места установки камер видеонаблюдения и других технических средств контроля", - объясняет Офис генерального прокурора.

Военный был задержан во время получения 2 тысяч долларов от четырех "клиентов".

Что грозит

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 368 и 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (УКУ) - получение неправомерной выгоды должностным лицом и организация незаконной переправки лиц через государственную границу.

Ему грозит 9 лет тюрьмы.

Также устанавливаются другие лица, которые могли бы быть причастны к функционированию противоправной схемы.