На Закарпатье снег, а в других областях тепло до +11: прогноз погоды на завтра

По прогнозу синоптиков, в западных областях ночью будет умеренный, местами значительный мокрый снег и налипание мокрого снега. При этом на дорогах ожидается гололедица. Днем местами небольшие осадки. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 0 до +5 градусов.

В Карпатах ночью прогнозируется значительный, а днем небольшой снег. Температура воздуха в течение суток будет в пределах -1 -6 градусов.

На остальной территории Украины без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 тепла до - 2, а днем +2 +7. В южной части страны температура воздуха поднимется до +6 +11 градусов. При этом в восточных областях ночью ожидается -1 -6 градусов, а днем около 0.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Напомним, в "Укрэнерго" отметили, что из-за теплой погоды в Украине несколько уменьшилось потребление электроэнергии, но, несмотря на это, дефицит остается существенным.

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