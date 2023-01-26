На Закарпатье у контрабандистов конфисковали три дрона. Их передадут военным

"По решению Совета обороны области три конфискованных беспилотника контрабандистов передадут на нужды защитников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничники Мукачевского отряда изъяли у дельцов дроны и комплектующие к ним. Все это отправят военным в Херсонскую область.

Напомним, украинские защитники с начала полномасштабного вторжения уничтожили более 1900 российских беспилотников оперативно-тактического уровня.

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