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На Закарпатье частично приостановит работу пункт пропуска. Пограничники назвали причину

Фото: Пункт пропуска в Солотвино приостановит пропуск транспорта в месяц (dpsu gov ua)
Автор: Александр Белоус

Пункт пропуска "Солотвино - Сигету-Мармации" на границе с Румынией частично приостановит пропуск транспортных средств. Ограничения будут действовать месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины (ГСПСУ).

По информации с румынской стороны, в связи с аварийной ситуацией на мосту через реку Тиса будут проводиться ремонтные работы.

"Поэтому пропуск транспортных средств будет остановлен с 10.00 по 15.00 с понедельника по пятницу", - говорится в сообщении.

Ограничения будут продолжаться в течение месяца, начиная с 5 сентября 2024 года. Пешеходное движение в данном пункте пропуска останавливаться не будет, сообщили пограничники.

Пункты на границе с Румынией

Сейчас пункт "Солотвино - Сигету Мармацией" работает круглосуточно. Разрешается пропуск пассажирских автотранспортных средств до 3,5 тонн, а также легковых автомобилей и пешеходов.

Кроме того, для выезда в Румынию украинцы могут воспользоваться следующими пунктами пересечения государственной границы:

  • "Порубное – Сирет". Пункт работает круглосуточно. Разрешается пропуск пассажирских автотранспортных, грузовых средств, а также пешеходов.
  • "Дьяково - Халмеу". Пункт работает круглосуточно. Разрешается пропуск пассажирского, грузового автотранспорта, пассажирских автобусов, легковых автомобилей и пешеходов.
  • "Красноильск - Викову де Сус". Пункт работает с 08:00 до 20:00. Разрешается пропуск пассажирских автотранспортных средств до 3,5 тонн и переход в пешем порядке.

Напомним, в августе 2023 года Кабинет министров одобрил проект соглашения с правительством Румынии об открытии нового международного пункта пропуска через между населенными пунктами Белая Церковь (Украина) и Сигету Мармацией (Румыния). Сейчас на границе строится мост через реку Тиса. За проект на месте строительства возвести 1,2 км новой дороги, городов, кольцевой перекресток и новый пограничный пункт с паркингом.

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