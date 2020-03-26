Закарпатську область закривають на карантин

Закарпатську область закриють на карантин у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Закарпатської обласної ради.

Так, починаючи з 00:00 27 березня до 24 квітня року на території області вводять обмежувальні заходи. Зокрема, припинять роботу всі ринки (за винятком великих оптових продуктових ринків), і відділи для приготування і прийому їжі, кава, інших напоїв, розміщені на АЗС.

Крім того, буде заборонено рух на Ужоцькому перевалі та Торунському (Вишковому) перевалі. Там будуть встановлені блокпости.

На Яблуницькому перевалі та Абранському перевалі облаштують контрольно-пропускні пункти і будуть міряти температуру у тих, хто в'їжджає на територію області.

Наголошується, що з 18 по 25 березня 6729 жителів області підписали заяв на самоізоляцію. З них 6346 - звернулися до сімейних лікарів. Всього по області самоізоляції станом на 25 березня перебуває 7233 осіб.

Нагадаємо, за останніми даними Міністерства охорони здоров'я в Україні лабораторно підтверджено 156 випадків коронавірусу.

Крім того, 25 березня Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження карантину в країні на 30 днів - до 24 квітня. Також був введений режим надзвичайної ситуації у всіх областях. Терміни можуть бути переглянуті в залежності від ситуації з коронавірусом в країні.